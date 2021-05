La definizione e la soluzione di: Vocali in strofa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: Vocali in strofa Il Canto degli Italiani (categoria Voci in vetrina - musica) di sei strofe e un ritornello, che si alterna alle stesse; ed è musicato in tempo di 4/4 nella tonalità di si bemolle maggiore. La sesta strofa riprende 107 ' (10 809 parole) - 20:30, 16 mag 2021

