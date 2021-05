La definizione e la soluzione di: Sigla per oli alimentari e formaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Dop

Curiosità/Significato su: Sigla per oli alimentari e formaggi Indicazione geografica protetta (Unione europea) (categoria Legislazione alimentare) DOP e IGP vengono suddivisi nei seguenti settori: vini aceti (diversi dagli aceti di vino) carni formaggi oli di oliva oli essenziali ortofrutticoli e cereali 7 ' (445 parole) - 20:01, 26 apr 2021

