La definizione e la soluzione di: Pronome... per essi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Loro

Curiosità/Significato su: Pronome... per essi Pronome relativo libri preferisci. pronome esclamativo: Che bello! Andremo in vacanza domani! aggettivo esclamativo: Che persona simpatica! pronome indefinito: Quell'uomo 6 ' (825 parole) - 19:18, 30 mar 2021

Altre definizioni con pronome; essi; Pronome per più d'uno; Pronome che non si usa tra amici; Articolo e pronome; Pronome confidenziale; Pretende interessi spropositati; Una quota degli interessi già maturati; Le crespelle di mais farcite della cucina messicana; Pervasi da idee ossessionanti; Ultime Definizioni