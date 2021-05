La definizione e la soluzione di: Non resiste al caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Cera

Curiosità/Significato su: Non resiste al caldo Lago di Erdemolo Questo nevaio, la cui dimensione varia a seconda della stagione, resiste al caldo dell'estate per la gran parte degli anni ma talvolta riesce a sciogliersi 2 ' (225 parole) - 18:37, 17 mag 2020

