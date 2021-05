La definizione e la soluzione di: Come un tessuto fatto di più fibre naturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Cotonato

Curiosità/Significato su: Come un tessuto fatto di piu fibre naturali Legno ( Punto di saturazione delle fibre legnose) costituendo una regione di tessuto più o meno porosa. La zona estiva contiene pochi vasi e una maggiore porzione di fibre di legno, che al contrario dei 35 ' (4 599 parole) - 09:58, 11 mag 2021

Tessuto sintetico; Tessuto per rivestimenti; Aggettivo del tessuto rivestito dall'epidermide; Tessuto per lenzuola; Fatto per me; Perfettamente compreso e fatto proprio; Fu fatto uccidere dal fratello Caracalla; Dichiarare che non è affatto vero; Sono piccoli porti naturali; Carlo, famoso naturalista svedese; Fu un celebre naturalista; I rimedi più naturali;