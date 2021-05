La definizione e la soluzione di: Appoggi per tazzine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Vassoi

Curiosità/Significato su: Appoggi per tazzine Caffè sospeso di una tazzina di caffè come se gli fosse stata offerta dal primo cliente. Questa tradizione è stata un'usanza viva nella società napoletana per diversi 7 ' (594 parole) - 22:08, 27 feb 2021

