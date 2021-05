La definizione e la soluzione di: Taccuino per appunti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Carnet

Curiosità/Significato su: Taccuino per appunti Taccuino per appunti o disegni. Il termine Taccuino deriva dall'arabo taquîm, con il significato di «disposizione ordinata», ed era anticamente utilizzato per 3 ' (307 parole) - 13:35, 28 apr 2021

