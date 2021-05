La definizione e la soluzione di: Lo sono le necropoli come Tarquinia e Cerveteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Etrusche

Curiosità/Significato su: Lo sono le necropoli come Tarquinia e Cerveteri necropoli di Tarquinia archeologico dal 1995 è un sito di importanza comunitaria.. Le necropoli fanno parte del gruppo di necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia, dichiarato patrimonio 6 ' (487 parole) - 18:12, 6 set 2020

