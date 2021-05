La definizione e la soluzione di: Servi per dimostrare la rotazione della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Pendolo Di Focault

Curiosità/Significato su: Servi per dimostrare la rotazione della Terra Apollo 11 (sezione Ritorno sulla Terra) paure e immaginazioni in tutto il mondo. Non solo servì a dimostrare che l'Unione Sovietica possedeva la capacità di colpire con armi nucleari su distanze 147 ' (14 689 parole) - 00:56, 14 mag 2021

