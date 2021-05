La definizione e la soluzione di: Lo passa chi parte in aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Metal Detector

Curiosità/Significato su: Lo passa chi parte in aereo Rollio marino, sia aereo intorno al proprio asse longitudinale (anche detto, in questo caso asse di rollìo, il quale passa per i «centri di rollìo»). In navi e imbarcazioni 3 ' (367 parole) - 11:58, 23 nov 2020

Altre definizioni con passa; parte; aereo; Scartano, passano e segnano; Consente il passaggio d'una persona per volta; Passaggio da gol; Passa sotto le botteghe di Ponte Vecchio; Fanno parte del sistema difensivo immunitario; La parte posteriore del negozio; Le sue periodiche inondazioni rendono fertile una parte dell'Africa; Parte fondamentale della macchina fotografica; In nave e in aereo; La cala l'aereo atterrato; In aereo, quello a mano si ripone nelle cappelliere; Il responsabile dell' aereo; Ultime Definizioni