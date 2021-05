La definizione e la soluzione di: Offrirsi per il pranzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Invitarsi

Curiosità/Significato su: Offrirsi per il pranzo Adolf Hitler (categoria Morti per suicidio) Ai primi di febbraio del 1919 finì per Offrirsi volontario per il servizio di sorveglianza bimestrale di un campo per prigionieri di guerra in attesa di 185 ' (22 754 parole) - 01:45, 7 mag 2021

Altre definizioni con offrirsi; pranzo; Lo si fa a un buon pranzo; Un invitato a pranzo; Cosi è il pranzo in tavola; Si mangia a fine pranzo; Ultime Definizioni