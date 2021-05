La definizione e la soluzione di: Non fa riflettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRa

Curiosità/Significato su: Non fa riflettere Paolo Giordano (scrittore) - milione di copie acquistate. È un libro "stimolante e inquietante che fa riflettere sul disagio di settori del mondo giovanile, simbolicamente rappresentato 18 ' (1 831 parole) - 15:37, 25 mar 2021

