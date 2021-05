La definizione e la soluzione di: Conciare la pelle in modo da renderla granulosa e ruvida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Zigrinare

Curiosità/Significato su: Conciare la pelle in modo da renderla granulosa e ruvida

Altre definizioni con conciare; pelle; modo; renderla; granulosa; ruvida; Le crespelle di mais farcite della cucina messicana; Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini; Cappelletta nell'antica casa romana; Fa venire la pelle d'oca; Allo stesso modo; Ci ricorda un modo siciliano di preparare la pasta; Un modo di dire poco; In modo vago; Ha una criniera ruvida e folta sulla schiena; Hanno sulla schiena una folta e ruvida criniera; La più ruvida delle carte; Ultime Definizioni