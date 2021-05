La definizione e la soluzione di: Tiri con alzo zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Radenti

Curiosità/Significato su: Tiri con alzo zero Long range shooting riguardo al vento. Mentre nei Tiri a breve distanza bisogna aggiustare il tiro riguardo alla gravità (che è costante), nei Tiri a raggio di azione esteso 6 ' (648 parole) - 05:54, 9 set 2019

Si spazzano perché tirino; Alquanto intirizziti; Il capoluogo della Stiria; Gioca i più strani tiri; Fine di mascalzone; Il falegname lo è al pari del calzolaio; Calzoncini da spiaggia; Calzoncini corti da donna; Poco più di zero; Mantiene tutto sotto zero; Il più vicino allo zero; Un fantoccio da climi sotto zero;