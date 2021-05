La definizione e la soluzione di: In tendenza sono doppie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : En

Curiosità/Significato su: In tendenza sono doppie Disturbo borderline di personalità (sezione Relazioni interpersonali e tendenza alla scissione) fluttuazioni. Si osserva in questi pazienti la tendenza all'oscillazione del giudizio tra polarità opposte, un pensiero cioè in "bianco o nero" o "dicotomico" 56 ' (6 800 parole) - 19:32, 9 apr 2021

Altre definizioni con tendenza; sono; doppie; Tendenza all'incredulità; La tendenza del mercato economico; La tendenza a obbedire; La tendenza a trovare i punti comuni presenti nelle confessioni cristiane; Sono pari in fogli; Gli Ent di Arda ne sono i pastori; Sagge creature che possono essere immortali; Sono pari nei robot; Le hanno doppie i giganti; Le ha doppie... il testone; Sono doppie in traversa; Sono doppie nei partiti; Ultime Definizioni