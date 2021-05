La definizione e la soluzione di: Il Sorrenti che cantava Figli delle stelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Il Sorrenti che cantava Figli delle stelle

Massimo Ranieri (categoria Nati il 3 maggio) Poi finii in un bar e anche lì cantavo per i clienti". Proprio in un bar nel 1964 viene notato da Gianni Aterrano, il quale comprende le possibilità della 38 ' (4 765 parole) - 11:36, 8 mag 2021