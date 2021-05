La definizione e la soluzione di: Snodabile, non rigido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Articolato

Curiosità/Significato su: Snodabile, non rigido Anguis fragilis (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) essa sono presenti placche ossee chiamate osteodermi che lo rendono molto rigido nei movimenti, anche se gli facilitano l'escavazione. La sua colorazione 6 ' (710 parole) - 06:31, 6 mag 2021

