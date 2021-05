La definizione e la soluzione di: La refezione in caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Rancio

Curiosità/Significato su: La refezione in caserma Chicago Fire (serie televisiva) (categoria Serie televisive in produzione) 4, e in parte, 5), interpretato da Steven R. McQueen. Candidato della caserma del Camion 81. Suo fratello, Danny Borrelli, lavora alla caserma 67. Ha 27 ' (3 366 parole) - 18:43, 11 mag 2021

