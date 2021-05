La definizione e la soluzione di: Recipiente per il mosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tino

Curiosità/Significato su: Recipiente per il mosto Saba (gastronomia) (sezione Il nome) intere che, rivoltandosi nel lento bollire, aiutano il mosto a non attaccarsi al fondo del Recipiente. La saba è pronta quando si sarà ridotta ad un terzo 7 ' (734 parole) - 23:48, 2 mar 2021

