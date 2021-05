La definizione e la soluzione di: Le prime in Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Eu

Curiosità/Significato su: Le prime in Europa UEFA Europa Conference League Conference League in 2021 to sit beneath Champions League and Europa League, su dailymail.co.uk, 24 settembre 2019. ^ UEFA Europa Conference League: 7 ' (592 parole) - 01:47, 13 mag 2021

Altre definizioni con prime; europa; Sono prime in parte; Le prime in arrivo; Esprime un'obiezione; Le prime due in forza; Era la CEE dell'Europa orientale; Vide Colombo lasciare l'Europa; Sconvolse l'Europa nella prima metà del 600; E' attaccata all' Europa; Ultime Definizioni