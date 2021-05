La definizione e la soluzione di: Non si toccano in Hong Kong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GK

Curiosità/Significato su: Non si toccano in Hong Kong Asia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Cina (Pechino) A questi vanno aggiunte due dipendenze cinesi: Hong Kong (Hong Kong) Macao (Macao) Corea del Nord (Pyongyang) Corea del Sud (Seul) 17 ' (2 058 parole) - 18:29, 9 mag 2021

