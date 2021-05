La definizione e la soluzione di: Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Rapidità

Curiosità/Significato su: Non si puo certamente aspettarsela dalla lumaca!

Altre definizioni con certamente; aspettarsela; dalla; lumaca; Certamente!; Quello lanciato è certamente il più veloce!; Nes­suno poteva aspettarsela; Separano la R dalla U St; Ricco di un metallo attaccabile dalla ruggine; Sconvolto dalla stizza; Imbestialite dalla collera; Tardo come una lumaca; Ultime Definizioni