La definizione e la soluzione di: Mantenersi in esercizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Allenarsi

Curiosità/Significato su: Mantenersi in esercizio esercizio aerobico piruvico in ATP. Per questo motivo, un esercizio comincia a essere aerobico solo quando lo sforzo è prolungato per più di 3-4 minuti; un esercizio totalmente 14 ' (1 827 parole) - 20:37, 22 dic 2020

Altre definizioni con mantenersi; esercizio; Un metodo di educazione ed esercizio fisico; Ultime Definizioni