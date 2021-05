La definizione e la soluzione di: Un locale per spuntini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Panineria

Curiosità/Significato su: Un locale per spuntini Bacaro (categoria Locali per la ristorazione) è un tipo di osteria veneziana a carattere popolare, dove si trova una vasta scelta di vini in calice (ómbre o bianchéti) e piccoli cibi e spuntini (cichéti) 11 ' (1 235 parole) - 13:40, 20 gen 2021

