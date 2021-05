La definizione e la soluzione di: __ Lewis: vinse 9 ori olimpici in quattro edizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Carl

Curiosità/Significato su: __ Lewis: vinse 9 ori olimpici in quattro edizioni Carl Lewis di conquistare altri quattro ori olimpici, ma le cose non andarono come previsto. Lewis arrivò secondo nei 100 m correndo in 9"92, preceduto nuovamente 24 ' (2 150 parole) - 12:06, 15 apr 2021

