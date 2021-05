La definizione e la soluzione di: Si levano per salpare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ancore

Curiosità/Significato su: Si levano per salpare Artemide quando sentono la loro fede minacciata dalla predicazione di San Paolo si levano a difenderla con fervore gridando: "Grande è Artemide degli efesini!!" 33 ' (4 001 parole) - 09:50, 3 mag 2021

