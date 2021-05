La definizione e la soluzione di: Effettua corse in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Taxi

Curiosità/Significato su: Effettua corse in citta Giancarlo Fisichella (sezione Stagioni complete in Formula 1) AF corse nel Campionato del Mondo Endurance nella categoria GT Am. Dopo l'esperienza con i kart, in Formula 3 e nei Campionati Turismo, ha corso in Formula 62 ' (5 772 parole) - 21:30, 3 mag 2021

Sistema di sorveglianza effettuato con telecamere; Lo effettua chi spedisce; Permette di effettuare ricerche in un computer; Effettuava voli in Italia; Il Robert di bei film di Scorsese; Le corse come i 100 metri; Un celebre film diretto da Martin Scorsese; Corse a tappe; La città che diede nome a una Lega contro Carlo V; La città che tifa per l' Ajax; Siciliani di città; La città natale di Giovanni Battista Pergolesi;