La definizione e la soluzione di: Il detector usato per scoprire chi mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Lie

Curiosità/Significato su: Il detector usato per scoprire chi mente Pretty Little Liars del Cicero College, per scoprire se la donna sa qualcosa su Alison. Una volta trovata, la donna nega a Spencer di aver mai usato il telefono nella stanza 147 ' (19 472 parole) - 18:16, 5 apr 2021

Altre definizioni con detector; usato; scoprire; mente; Prodotto ceramico usato per pavimentazioni; Il soggetto più usato dagli egocentrici; Arnese usato per cucire il cuoio; Metallo usato in lega per monili e monete; Rosolare lievemente; Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca!; Scrive forsennatamente; Far regredire militarmente; Ultime Definizioni