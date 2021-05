La definizione e la soluzione di: Così viene anche chiamata la messa in opera di un pavimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Posa

Curiosità/Significato su: Cosi viene anche chiamata la messa in opera di un pavimento messa tridentina di "Usus Antiquior". Alcuni la chiamano la "messa romana classica" o "messa di san Pio V" o anche, ma inappropriatamente, "messa in latino": anche la 76 ' (9 582 parole) - 10:15, 10 mag 2021

