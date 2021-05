La definizione e la soluzione di: Consente il passaggio d'una persona per volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Tornello

Curiosità/Significato su: Consente il passaggio d una persona per volta Adolescenza (sezione Il rapporto con il proprio corpo) In esse spesso il passaggio dalla fase della vita "bambino" alla fase "adulto" viene (veniva) gestito da appositi riti di passaggio, che rappresentano 35 ' (4 632 parole) - 21:15, 12 mag 2021

Altre definizioni con consente; passaggio; persona; volta; Consente di collegarsi a Internet; Consente di controllare le frenate più brusche; Consente al PC di collegarsi a internet; Consente di vedere trasmissioni live sui computer; Passaggio da gol; Passaggio spiovente in area; Passaggio da colpo di testa; Un passaggio da colpo di testa; Il Beta trai personaggi di Walt Disney; Opinione personale; Nato a Milano il 22 settembre 1978, il personaggio raffigurato nella foto è un cuoco salutista e scrittore italiano; Personale, privato; Una volta ogni tanto; Incontro... per la seconda volta; Si passa per rivoltare la terra; Una svolta a U nella vita; Ultime Definizioni