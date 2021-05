La definizione e la soluzione di: Vi aveva luogo la mattanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Vi aveva luogo la mattanza

Tonnara (sezione La Cinematografia sulla mattanza) per la pesca del tonno rosso; con lo stesso nome si indica in Italia, per estensione, il luogo in cui la si usa nella pratica con la mattanza. La mattanza 56 ' (7 289 parole) - 16:18, 4 mar 2021