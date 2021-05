La definizione e la soluzione di: Si appone in calce al contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : firma

Curiosità/Significato su: Si appone in calce al contratto elenca i 134 posti in cui questa pratica viene osservata. Confrontando questo elenco col testo di BHS si può notare che BHS appone il Tetragramma solo

