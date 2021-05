La definizione e la soluzione di: Sono uguali in tanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TT

Curiosità/Significato su: Sono uguali in tanti Frazione (matematica) divisione di un oggetto in un certo numero di parti della stessa dimensione. Ad esempio, se si taglia una torta in quattro fette uguali, ciascuna di esse è 19 ' (2 974 parole) - 22:11, 17 apr 2021

