La definizione e la soluzione di: Sono prime in parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Pa

Curiosità/Significato su: Sono prime in parte Optimus prime Optimus prime (noto in Italia anche come Commander e in Giappone come Convoy) è un personaggio immaginario e il protagonista della saga dei Transformers 27 ' (3 256 parole) - 19:24, 20 apr 2021

Trai suoi soci vi sono veci e bocia; Sono esperte di taglio e cucito; Sono baffuti.. senza baffi; Possono levarsi... alti; Le prime in arrivo; Esprime un'obiezione; Le prime due in forza; Le prime delle ultime; Tutore dell'ordine appartenente alla Benemerita; Fa parte di un coro; Parte sostenuta; Parte del dito;