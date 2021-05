La definizione e la soluzione di: Servivano per eseguire operazioni complesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : Regoli Calcolatori

Curiosità/Significato su: Servivano per eseguire operazioni complesse Morte di Osama bin Laden ( Operazione Geronimo) comuni, quali antimalarici che Servivano a rifornire anche gli Stati vicini . 2000: combattenti stranieri che agivano per conto della CIA spararono un razzo 206 ' (19 980 parole) - 18:50, 5 mag 2021

Altre definizioni con servivano; eseguire; operazioni; complesse; Gli antichi se ne servivano per sfondare mura; I limiti delle operazioni; Operazioni da telefonini; Ultime Definizioni