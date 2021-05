La definizione e la soluzione di: Ha Denver per capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Colorado

Curiosità/Significato su: Ha Denver per capitale John Denver quando frequentava il college. In seguito adottò il cognome "Denver" in omaggio alla capitale del suo Stato preferito, il Colorado. Uscito dalla Texas Tech 12 ' (1 410 parole) - 15:03, 3 feb 2021

Altre definizioni con denver; capitale; Il centro di Denver; La capitale della Bosnia ed Erzegovina; Ex capitale dello Stato d'Israele Tel Aviv; Se è nato nella sua capitale è di Damasco; La capitale ellenica; Ultime Definizioni