La definizione e la soluzione di: Un cerchio da far ruotare attorno al corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Hula Hoop

Curiosità/Significato su: Un cerchio da far ruotare attorno al corpo Momento di inerzia (sezione corpo rigido) secondo momento d'inerzia) è una proprietà geometrica di un corpo, che misura l'inerzia del corpo al variare della sua velocità angolare, una grandezza fisica 26 ' (5 174 parole) - 15:53, 30 mar 2021

