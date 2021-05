La definizione e la soluzione di: Cambiano i sassi in pasti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Pt

Curiosità/Significato su: Cambiano i sassi in pasti Nelle mirabolanti avventure in cui sono coinvolti, sempre a caccia di bottino e di ricchezze, i vichinghi si imbattono in situazioni fantastiche, esotiche

Altre definizioni con cambiano; sassi; pasti; Si cambiano a teatro; Cambiano i tranci nei pranzi; Cambiano la festa in ressa; Cambiano conto in fondo; Un presidente che fu assassinato al Cairo; Il primo assassinato; La città dei Sassi; Il Gianni stilista che fu assassinato a Miami; Un pasticcio che preoccupa; Un vassoio per i pasticcini; Antipasti spagnoli; L'aroma del pastis; Ultime Definizioni