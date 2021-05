La definizione e la soluzione di: Le bocce per suonare la samba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Maracas

Curiosità/Significato su: Le bocce per suonare la samba Howard Levy per suonare in modo cromatico l'armonica a bocca diatonica. Questo permette al musicista di ottenere tutte le note cromatiche che vengono perdute nell'accordatura 4 ' (423 parole) - 11:31, 9 mar 2021

