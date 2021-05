La definizione e la soluzione di: La matita il cui segno non si cancella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Copiativa

Curiosità/Significato su: La matita il cui segno non si cancella matita copiativa Una matita copiativa è un particolare tipo di matita con mina composta da grafite e altri elementi chimici, la cui traccia è indelebile. È cancellabile 13 ' (1 463 parole) - 22:06, 28 feb 2021

Altre definizioni con matita; segno; cancella; Un libriccino tascabile con matita e calendario; La matita con il pulsante; Si rifà alla matita; Sinonimo di matita; Nel disegno e nella figura; Il segno del negativo; Il segno nero di una frenata sull'asfalto; Il quaderno da disegno; Crea Cancellate e ringhiere; Ultime Definizioni