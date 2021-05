La definizione e la soluzione di: In bioccoli è grezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Lana

Curiosità/Significato su: In bioccoli e grezza Storia della tecnologia (sezione La tecnologia nella Grecia ellenica) archeologi, che i nostri antenati sapevano trasformare i bioccoli del pelo delle capre e delle pecore in sottili filati adatti alla lavorazione. L'uso del lino 75 ' (9 815 parole) - 20:21, 5 mag 2021

Ultime Definizioni