La definizione e la soluzione di: In Sudan e in Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UA

Curiosità/Significato su: In Sudan e in Turchia Sudan vedi Sudan (disambigua). Coordinate: 15°N 32°E? / ?15°N 32°E15; 32 Il Sudan (Sudàn; in arabo: ????????, Sudan), ufficialmente Repubblica del Sudan (in arabo: 64 ' (8 149 parole) - 15:51, 30 apr 2021

Altre definizioni con sudan; turchia; La maggior parte della Turchia asiatica; Fra la Turchia e la Grecia; Definizioni per la soluzione UA: E' quasi... ora; Belva dalla schiena arcuata; La provincia con Capua; Il piano che dovrebbe fornire una via d'uscita da una situazione difficile; Il dittongo in squadra; Alla fine di Pasqua; Ai piedi della statua; I confini dell'Uganda; Ultime Definizioni