La definizione e la soluzione di: Sopra.. in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : On

Curiosità/Significato su: Sopra.. in Inghilterra Elisabetta I d'Inghilterra stata imprigionata dopo la sua abdicazione, riuscì a scappare e fuggì in Inghilterra, dove fu catturata da forze inglesi. A quel punto, Elisabetta si trovò 46 ' (5 519 parole) - 23:45, 28 apr 2021

