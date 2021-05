La definizione e la soluzione di: Come labito del prete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Talare

Curiosità/Significato su: Come labito del prete Presbitero ( prete) anziano"; dalla stessa parola greca, attraverso il latino presbyter, deriva anche il termine italiano prete) è nella Chiesa cattolica, nella Chiesa ortodossa 29 ' (3 275 parole) - 13:47, 19 mar 2021

