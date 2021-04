La definizione e la soluzione di: E' sana in un corpo sano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Mente

Curiosità/Significato su: E sana in un corpo sano Mens sana in corpore sano Mens sana in corpore sano («mente sana in corpo sano») è una locuzione latina tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale. La satira decima di Giovenale 7 ' (787 parole) - 01:03, 18 gen 2021

