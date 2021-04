La definizione e la soluzione di: Si può dire per regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Cineasta

Curiosità/Significato su: Si puo dire per regista Regia cinematografica ( regista cinematografico) romanzo, per dare l'idea di caldo soffocante, è sufficiente dire "faceva un caldo soffocante", in un film il regista dovrà servirsi di artifici vari per comunicare 9 ' (1 163 parole) - 18:55, 20 mar 2021

