La definizione e la soluzione di: Un tessuto per camicie a quadri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Flanella

Curiosità/Significato su: Un tessuto per camicie a quadri Moda (sezione La moda per pochi e la moda per tutti) stilista. Per fare un esempio, a causa delle rigide leggi suntuarie che regolavano l'abbigliamento, una sarta non poteva comperare direttamente il tessuto, che 93 ' (13 268 parole) - 11:20, 20 apr 2021

Altre definizioni con tessuto; camicie; quadri; Il tessuto sul cavalletto; Tessuto formato da cellule; Tessuto per tovaglie; Tessuto scozzese; Tessuto estivo per camicie; Tessuto per camicie; Una coperta a quadri; Orchestrò i Quadri di un’esposizione di Musorgskij; Le nascondono i quadri; Senza quadri sono nude; Definizioni per la soluzione Flanella: Tessuto per abiti pesanti; Tessuto per abiti pesanti; Ultime Definizioni