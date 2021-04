La definizione e la soluzione di: Dà semi per i pappagalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Girasole

Curiosità/Significato su: Da semi per i pappagalli Psittaciformes ( pappagalli) numerose specie di animali noti col nome comune di pappagalli. L'etimologia del termine pappagallo è incerta; Battisti e Alessio lo fanno derivare dall'italiano 37 ' (4 177 parole) - 21:03, 18 apr 2021

