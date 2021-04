La definizione e la soluzione di: In luglio e agosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Go

Curiosità/Significato su: In luglio e agosto 4 luglio Il 4 luglio è il 185º giorno del calendario gregoriano (il 186º negli anni bisestili). Mancano 180 giorni alla fine dell'anno. È il giorno in cui la Terra 10 ' (1 114 parole) - 22:27, 14 apr 2021

Altre definizioni con luglio; agosto; Nel bel mezzo di luglio; Si festeggia il 6 luglio; In luglio e in agosto; In agosto e in settembre; Soffocante come un giorno di agosto; Si butta spesso in mare (ma non è Fantozzi in agosto); Quello dell'Assunta si svolge il 16 agosto; Definizioni per la soluzione Go: Vi si stringono i cinturini; Il foro all'estremità dell’ago; Restano in gola ai pesci; Eruzione cutanea; Un capoluogo ligure; Iniziali di Oldman, l'attore; Il Vai! degli Statunitensi; Ultime Definizioni