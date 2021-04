La definizione e la soluzione di: Si dice per concessione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Sia

Curiosità/Significato su: Si dice per concessione Laudato si' dice Papa Francesco, devono essere degli strumenti orientati a raggiungere quel bene comune che è il clima, il vivere in armonia con il pianeta, per garantire 43 ' (3 523 parole) - 16:23, 4 mar 2021

